«Сняла розовые очки»: Брежнева заговорила о суровой реальности брака

Певица Вера Брежнева намекнула на сложности в супружеских отношениях. В ходе интервью о новом сингле артистки под названием «Розовый дым» она поделилась, что находится в состоянии принятия неизбежных жизненных перемен. Как отметила экс-солистка группы «ВИА Гра», музыка всегда соответствует состоянию ее души — неужели над ее союзом с продюсером Константином Меладзе сгустились тучи?

Несмотря на неоднозначные высказывания о личных отношениях, Брежнева подчеркнула, что в профессиональном плане у нее с мужем всегда был «идеальный тандем». То, что после многих лет совместной работы музыканты поженились, никак не повлияло на их совместное творчество.

«Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности… Я просто сняла розовые очки, выросла», — цитирует звезду Sobesednik.ru.

Стоит отметить, что недавно Константин Меладзе оказался в центре скандала на острую для современного общества тему харассмента. «Запустила волну» его бывшая подопечная Ани Лорак, а немногим позже к обвинениям в домогательствах присоединилась Ольга Полякова. Когда сеть взорвалась от бурных обсуждений, Лорак неожиданно заявила, что ее слова были неверно поняты, а Меладзе она бесконечно уважает. Могла ли эта ситуация повлиять на брак Веры и Константина? Фанатам остается только гадать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерий Меладзе отреагировал на обвинения его брата в харассменте.