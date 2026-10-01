Ольга Бузова провела ночь с Никитой Кологривым
Телеведущая надеется, что это хороший знак.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Российская певица Ольга Бузова рассказала, что ей приснился актер Никита Кологривый. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«Мне снился Кологривый. Что мы там делали, я рассказывать не буду, конечно, но я так рассчитывала на эту ночь», — рассказала знаменитость.
Также телеведущая задала вопрос самому актеру.
«Что значит, когда тебе всю ночь снился Никита Кологривый? Никита, может ты мне ответишь?» — с улыбкой спросила она.
«Надеюсь, это хороший знак», — игриво подписала пост Ольга Бузова.
Ранее около полугода назад Ольга Бузова выпустила композицию «Гештальт», в записи которой принял участие Кологривый.
Сам актер недавно публично подтвердил расторжение брака с Александриной Питиримовой.
Кологривый и Питиримова заключили брак в ноябре 2020 года. В мае 2021 года у них появилась на свет дочь Есения. Артист и прежде упоминал, что супруги проживают раздельно, а теперь подтвердил: их семейный союз остался в прошлом.
По словам Кологривого, сейчас он не видит себя ни в каких отношениях, его сердце свободно. Однако актер допустил, что в будущем его отношения с бывшей супругой могут измениться, и не исключил воссоединения.
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