До Пугачевой: С кем встречался Максим Галкин до брака с примадонной?

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Ирина Дряхлова
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Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с начала нулевых. А были ли другие женщины в жизни шоумена?

До Пугачевой: С кем встречался Максим Галкин до брака с примадонной?

Фото: ТАСС / Михаил Почуев

Шоумен Максим Галкин празднует 45-летний юбилей! Он стал популярным в нулевые, тогда же начался его роман с Аллой Пугачевой. Пара поженилась только в 2011-м. Общественность всегда интересовали женщины, которые были у Галкина до встречи с примадонной.

Школьной любовью Максима Галкина была Юлия Бусиль. Они учились в одном классе и даже сидели за одной партой, но это связь была обычной подростковой влюбленностью. В настоящую любовь школьный роман юмориста не перерос.

В начале нулевых Галкину приписывали связь с телеведущей Анастасией Чернобровиной, с которой он познакомился во время работы на одном мероприятии в Кремлевском дворце. Они проводили время вместе, а в прессе даже появились слухи о скорой свадьбе пары. Но в одном из интервью Чернобровина призналась, что Максим Галкин — не ее типаж.

Телеведущая Анастасия Чернобровина в 2015-мТелеведущая Анастасия Чернобровина в 2015-м. Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

В 2013-м в прессе активно муссировались слухи о том, что у Максима Галкина роман с певицей Еленой Галицыной. Они вместе ездили в Белоруссию по работе. Но оба опровергли предположения журналистов. Больше юморист в возможных любовных связях замечен не был. Он славится своим постоянством и преданностью Алле Борисовне. Вместе они воспитывают двоих детей — Лизу и Гарри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужа Ксении Бородиной заметили на свидании с участницей «Дома-2».

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