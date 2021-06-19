Какие прогнозы дают врачи для подключенной к ИВЛ певице МакSим

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Светлана Шевченко
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Медики вынуждены были ввести звезду в состоянии медикаментозной комы, чтобы снизить нехватку кислорода.

Какие прогнозы дают врачи для подключенной к ИВЛ певице МакSим

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Медики дают положительные прогнозы состоянию здоровья певицы МакSим.

«Ей прочищают легкие. Она молодая и крепкая, прогнозы положительные», — заверила в интервью 5-tv.ru пиар-менеджер Яна Богушевская.

Она добавила, что ввести в медикаментозную кому врачи были вынуждены, чтобы не возникло кислородного голодания. По ее словам, МакSим привезли с поражением 40% легких, а позднее ситуация стала ухудшаться.

При этом тест на коронавирус у певицы отрицательный. Богушевская пояснила, что сейчас все силы брошены на то, чтобы прочистить легкие звезды и дать ей возможность полноценно дышать. На основании динамики ее состояния, врачи будут принимать решение о выводе ее из медикаментозной комы и отключении от ИВЛ.

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