«Испортили стол»: Пугачева с детьми увлеклась хэндмейдом — видео
Галкин показал, как примадонна проводит время с дочерью Лизой.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Знаменитая певица Аллу Пугачева отказалась от выступления и почти все свободное время посвящает детям. Ее супруг юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram кадры, на которых примадонны рукодельничает с дочерью Лизой, мастеря поделки из камней.
Правда сама певица немного переживает, что во время работы они немного увлеклись и испортили стол, однако Галкин поспешил успокоить супругу, сказав, что ничего в том страшного нет.
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«Как мне нравится, как вы воспитываете деток! Сколько умного и познавательного дарите», — отозвались подписчики в комментариях под постом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева впервые спела после своего ухода со сцены на праздновании дня рождения Галкина.
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