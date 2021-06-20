Знаменитая певица Аллу Пугачева отказалась от выступления и почти все свободное время посвящает детям. Ее супруг юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram кадры, на которых примадонны рукодельничает с дочерью Лизой, мастеря поделки из камней.

Правда сама певица немного переживает, что во время работы они немного увлеклись и испортили стол, однако Галкин поспешил успокоить супругу, сказав, что ничего в том страшного нет.

«Алла потрясающая мама»

«Творчество совместное»

«Алла Борисовна — большая умница и отличная мама. Пример для многих»

«Как мне нравится, как вы воспитываете деток! Сколько умного и познавательного дарите», — отозвались подписчики в комментариях под постом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева впервые спела после своего ухода со сцены на праздновании дня рождения Галкина.