Весила 70 кг: Таюрская призналась, что все ее тело покрыто растяжками

Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, как относится к растяжкам на теле и показала, как выглядела раньше, до похудения. В разделе сторис Instagram звезда ответила на самые неудобные вопросы поклонников.

«Да, у меня практически все тело в растяжках. Меня они абсолютно не парят. Но я вот подумывают пойти их пошлифовать их. Хотя вряд ли будет какой-то результат. Да пофиг на эти растяжки. Ну есть они, и че?» — поделилась она.

Instagram @sonyatayurskaya

Кроме того, по просьбе подписчиков, знаменитость показала, как выглядела раньше. Она опубликовала фото в купальнике и призналась, что раньше весила 70 килограммов. Причем лишний вес у нее был еще в школе. Сейчас же Таюрская сильно похудела, и весит 55 килограммов. Ранее она признавалась, что достигла такого результата не с помощью операций, а благодаря собственным стараниям.

Ранее 5-tv.ru писал, что избранник Софьи Таюрской и коллега по Little Big показал ее полуобнаженное фото.