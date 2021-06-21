Весила 70 кг: Таюрская призналась, что все ее тело покрыто растяжками

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Егор Измалкин
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Солистка Little Big показала архивное фото до похудения.

Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya

Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, как относится к растяжкам на теле и показала, как выглядела раньше, до похудения. В разделе сторис  Instagram звезда ответила на самые неудобные вопросы поклонников.

«Да, у меня практически все тело в растяжках. Меня они абсолютно не парят. Но я вот подумывают пойти их пошлифовать их. Хотя вряд ли будет какой-то результат. Да пофиг на эти растяжки. Ну есть они, и че?» — поделилась она.

Instagram @sonyatayurskaya

Кроме того, по просьбе подписчиков, знаменитость показала, как выглядела раньше. Она опубликовала фото в купальнике и призналась, что раньше весила 70 килограммов. Причем лишний вес у нее был еще в школе. Сейчас же Таюрская сильно похудела, и весит 55 килограммов. Ранее она признавалась, что достигла такого результата не с помощью операций, а благодаря собственным стараниям.

Ранее 5-tv.ru писал, что избранник Софьи Таюрской и коллега по Little Big показал ее полуобнаженное фото.

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