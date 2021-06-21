Какие ритуалы в день летнего солнцестояния усилят ваши шансы на любовь

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Мария Евстигнеева
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Узнаем какие магические действия привлекут счастье в личной жизни.

Какие ритуалы в день летнего солнцестояния усилят ваши шансы на любовь

Фото: depositphotos / toshket

Издревле есть поверье, что день летнего солнцестояния 21 июня обладает магической силой. Если провести определенные ритуалы, то можно как предугадать свое личное счастье, так и существенно его ускорить. Обряды способны привлечь семейную жизнь и улучшить отношения с возлюбленным. Все дело в мощной энергетике солнца, так как это - самый длинный световой день. Какие же действия помогут привлечь любовь и счастье?

Ритуалы с растениями

Можно собирать растения 21 июня, а затем поставить их в воду. В этот день они обладают магической силой, которая притягивает удачу, счастье и положительные мысли. Гадание на любовь можно совершить на любом цветке белого оттенка, с вопросом: «Любит? Не любит». Какой последний будет лепесток — такое отношение у избранника. Во время процесса обязательно произносят имя возлюбленного. Это поможет лучше провести магический обряд со цветком.

Depositphotos / gadag

Ритуалы на замужество

Узнать выйдет ли девушка в этом году замуж или нет, можно с помощью сплетенного венка из полевых цветов. Его следует бросить в воду и понаблюдать. Если же он поплывет без препятствий, видать счастливице замужества, если же венок на своем плаву столкнется с препятствиями — не стоит ждать бракосочетания в этом году. Если же венок утонет, девушка останется в одиночестве. В любом случае, направление венка в воде укажет сторону, в которой живет ее судьба.

Ритуал со свечей

Для исполнения ритуала нужно записать имя возлюбленного на бумаге и поднести к свече. Если она сгорит сразу, значит в любви будет счастье и удача. Оставляет по себе темный дым, и не хочет гореть, возможно расставание.

Depositphotos / Selenittt

Ритуал на сон

Отнеситесь с большим вниманием к своим сновидениям в этот день. Существует поверье, что, если во время сна присниться человек, значит стоит ожидать удачу, счастье и положительные эмоции. Если ничего не снилось, стоит ожидать одинокую жизнь.

Талисманы

Закрепить привлечение личного счастья можно создав амулет из цветов. Его можно повесить на шее или же разместить где-то в доме. Также, 21 июня советуют избавиться от негативных мыслей, тогда человек будет счастлив на протяжении всей жизни.

Напомним, ранее 5-tv.ru рассказывал, как согласно приметам, украсить свое жилище в день солнцестояния, чтобы вам долгое время сопутствовала удача.

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Какие ритуалы в день летнего солнцестояния усилят ваши шансы на любовь

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