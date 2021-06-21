Какие ритуалы в день летнего солнцестояния усилят ваши шансы на любовь

Издревле есть поверье, что день летнего солнцестояния 21 июня обладает магической силой. Если провести определенные ритуалы, то можно как предугадать свое личное счастье, так и существенно его ускорить. Обряды способны привлечь семейную жизнь и улучшить отношения с возлюбленным. Все дело в мощной энергетике солнца, так как это - самый длинный световой день. Какие же действия помогут привлечь любовь и счастье?

Ритуалы с растениями

Можно собирать растения 21 июня, а затем поставить их в воду. В этот день они обладают магической силой, которая притягивает удачу, счастье и положительные мысли. Гадание на любовь можно совершить на любом цветке белого оттенка, с вопросом: «Любит? Не любит». Какой последний будет лепесток — такое отношение у избранника. Во время процесса обязательно произносят имя возлюбленного. Это поможет лучше провести магический обряд со цветком.

Depositphotos / gadag

Ритуалы на замужество

Узнать выйдет ли девушка в этом году замуж или нет, можно с помощью сплетенного венка из полевых цветов. Его следует бросить в воду и понаблюдать. Если же он поплывет без препятствий, видать счастливице замужества, если же венок на своем плаву столкнется с препятствиями — не стоит ждать бракосочетания в этом году. Если же венок утонет, девушка останется в одиночестве. В любом случае, направление венка в воде укажет сторону, в которой живет ее судьба.

Ритуал со свечей

Для исполнения ритуала нужно записать имя возлюбленного на бумаге и поднести к свече. Если она сгорит сразу, значит в любви будет счастье и удача. Оставляет по себе темный дым, и не хочет гореть, возможно расставание.

Depositphotos / Selenittt

Ритуал на сон

Отнеситесь с большим вниманием к своим сновидениям в этот день. Существует поверье, что, если во время сна присниться человек, значит стоит ожидать удачу, счастье и положительные эмоции. Если ничего не снилось, стоит ожидать одинокую жизнь.

Талисманы

Закрепить привлечение личного счастья можно создав амулет из цветов. Его можно повесить на шее или же разместить где-то в доме. Также, 21 июня советуют избавиться от негативных мыслей, тогда человек будет счастлив на протяжении всей жизни.

Напомним, ранее 5-tv.ru рассказывал, как согласно приметам, украсить свое жилище в день солнцестояния, чтобы вам долгое время сопутствовала удача.