Энергия солнцестояния: что носить и как украсить дом 21 июня, чтобы привлечь удачу?

День летнего солнцестояния — волшебное время. 21 июня перед людьми открывается масса возможностей благодаря колоссальному выбросу энергии Солнца. Сегодня важно заниматься только теми делами, которые вдохновляют. Иначе — можно привлечь в жизнь неудачу и даже лишиться здоровья.

К миру с добром

Астролог Ирина Сычева напоминает: 21 июня силы света будут максимально помогать тем, кто обратился к ним за помощью и имеет умысел совершить благие поступки. Что сделать, чтобы вас наверняка услышали? Да ничего особенного. Главное — следовать простым советам.

«Чтобы настроиться на энергетику этого дня стоить надеть одежду „солнечных“ оттенков — желтую, оранжевую, белую. В астрологии Солнце символизирует золото. Поэтому желательно надеть украшение из драгоценного металла с „солнечными“ камнями — гранатом, рубином и янтарем», — заметила Сычева.

Эксперт подчеркнула, что до полудня желательно сделать комплекс упражнений из йоги «Сурья-Намаскар» — в переводе это означает «Приветствие Солнцу». Схему легко отыскать в интернете. Однако важно не забывать, что все асаны выполняют в строгом порядке, чтобы не нарушить баланс.

Сегодня строго-настрого запрещено выяснять отношения и с кем-либо ругаться. Лучше настроиться на позитив и чаще медитировать, в том числе на природе. «Заземление» подарит массу положительных эмоций и зарядит энергией надолго. Идеально, при возможности, искупаться в каком-нибудь водоеме — так можно очиститься от негатива.

Ну и, конечно, не стоит забывать о доме: чтобы привлечь счастье, богатство и благополучие, следует украсить его летними цветами и фруктами в теплой гамме. После этого можно смело садиться за ежедневник и строить грандиозные планы на год.

«От Солнца зависит наше здоровье, жизненная энергия и проявление в этом мире. Солнцепоклонниками называли наших предков, так как они всю свою жизнь строили, наблюдая за Солнцем и его циклами! Все в природе в это время наполнено максимальной живительной силой. Вода, земля, травы, огонь — изобильны и ресурсны», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие ритуалы можно делать в день летнего солнцестояния, чтобы наладилась личная жизнь.