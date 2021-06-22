День памяти и скорби: прямая трансляция с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

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Алексей Хитров
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Ровно 80 лет назад в 4 утра по московскому времени началась Великая Отечественная война.

День памяти и скорби: прямая трансляция с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.

Пятый канал ведет прямую трансляцию с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Комментирует событие известный теле- и радиоведущий Петр Марченко.

22 июня — День памяти и скорби, который отмечают в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день президент России, а также председатели и члены Правительства РФ, Совфеда, Госдумы и представители ветеранских организаций возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле стен Кремля в Москве.

Как сообщал 5-tv.ru, в ряде регионов России прошла патриотическая акция «Добрая суббота», посвященная Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Участники акции — дети и подростки возложили цветы к мемориалам, посвященным войне, облагородили братские могилы и другие захоронения воинов.

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