День памяти и скорби: прямая трансляция с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Ровно 80 лет назад в 4 утра по московскому времени началась Великая Отечественная война.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.
Пятый канал ведет прямую трансляцию с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Комментирует событие известный теле- и радиоведущий Петр Марченко.
22 июня — День памяти и скорби, который отмечают в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день президент России, а также председатели и члены Правительства РФ, Совфеда, Госдумы и представители ветеранских организаций возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле стен Кремля в Москве.
Как сообщал 5-tv.ru, в ряде регионов России прошла патриотическая акция «Добрая суббота», посвященная Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Участники акции — дети и подростки возложили цветы к мемориалам, посвященным войне, облагородили братские могилы и другие захоронения воинов.
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