День памяти и скорби: прямая трансляция с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.

Пятый канал ведет прямую трансляцию с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Комментирует событие известный теле- и радиоведущий Петр Марченко.

22 июня — День памяти и скорби, который отмечают в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день президент России, а также председатели и члены Правительства РФ, Совфеда, Госдумы и представители ветеранских организаций возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле стен Кремля в Москве.

Как сообщал 5-tv.ru, в ряде регионов России прошла патриотическая акция «Добрая суббота», посвященная Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Участники акции — дети и подростки возложили цветы к мемориалам, посвященным войне, облагородили братские могилы и другие захоронения воинов.