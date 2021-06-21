«Дерзайте, кто попал!»: что и кому принесут планеты с 21 июня по 4 июля

Вслед за днем солнцестояния последующие две недели с 21 июня по 4 июля будут проходить для многих под влиянием планет. Астролог Наталья Анисимова выделила ряд общих рекомендаций для людей, рожденных в разные периоды.

«У каждой планеты свой цикл. У многих из вас есть ожидание, что планеты мгновенно перемещаются, это не так. Поэтому некоторые влияния планет на вас будут не одну неделю», — отмечает специалист.

Согласно прогнозу специалиста, с 21 июня по 4 июля влияние планет на себе ощутят те, кто попал в список.

21.02-24.02, 21.04-24.04, 22.05-25.05, 23.06-26.06, 24.08-27.08, 25.10-28.10, 23.11-26.11, 23.12-26.12.

По мнению астролога, это отличный период для профессионального развития и роста. У вас есть все шансы повысить авторитет и заслужить признание людей. Также вы можете рассчитывать на помощь влиятельных лиц, получение подарков и признания.

Сатурн структурирует жизненное пространство рожденных:

02.02-04.02, 02.04-04.04, 03.05-05.05, 03.06-05.06, 05.08-07.08, 05.10-07.10, 05.11-07.11, 04.12-06.12.

Сатурн заставляет затянуть пояс и прочувствовать грусть от того, что самое интересное и увлекательное нужно отложить ради укрепления структуры. В этот период нужно смириться с наведением порядка, принять ответственность за то, что мы впустили в свою жизнь, а также за тех, кого приручили.

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Уран ошеломит рожденных:

05.01-07.01, 03.02-05.02, 04.03-06.03, 04.05-06.05, 05.07-07.07, 06.08-08.08, 06.09-08.09, 06.11-08.11.

Вам может захотеться изменений, обновления. Изменения могут и прийти сами, без вашего участия. Произойти это может внезапно.

26.01-06.02, 25.04-07.05, 28.07-09.08, 29.10-09.11.

В эти две недели вы можете раздражаться по пустякам. Старайтесь сдерживать свою агрессию. Для дел, которые требуют активных действий, это хорошее время.

Черная Луна

16.02-20.02, 17.05-21.05, 19.08-23.08, 19.11-22.11.

Искушениям сейчас лучше не поддаваться, потому что все может пойти совсем не так, как вы предполагали. Вами может двигать тщеславие. Однако, не позволяйте ему взять контроль над разумом.

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Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

01.03-03.03, 01.06-03.06, 03.09-05.09, 02.12-04.12.

Все, что сейчас происходит в вашей жизни, неслучайно! Судьба может скорректировать ваш путь и продемонстрировать ваши задачи. Прислушивайтесь к знакам Вселенной.

Венера принесет радость и море удовольствий рожденным:

13.03-01.04, 13.05-02.06, 15.07-03.08, 15.09-04.10, 15.11-03.12.

Для рожденных в эти даты, период обещает быть наполненным романтикой, флиртом и комплиментами. Возможны приятные покупки. Венера позволяет вам немного расслабиться, полениться и порадовать себя. Не упустите момент!

«Если вашей даты нет в моем прогнозе, то это не значит, что никакая планета вас не влияет. Астрология для прогноза учитывает десять планет. Я рассчитываю данные даты только по одному Солнцу, так как его цикл годовой и позволяет мне определить дату рождения по координате. По остальным планетам такую операцию провести невозможно. Поэтому на вас, безусловно, есть влияние планет, но оно личное и может быть определено только конкретно для вашей даты, времени и места рождения», — отмечает астролог Анисимова.

Depositphotos / Klanneke

Тем не менее, несмотря на активное влияние планет, звездный эксперт отмечает, что наша жизнь в первую очередь зависит от нас самих.

«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Одни обстоятельства приносят разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем. Так что, дерзайте, кто попал!» — подытожила Наталья.

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