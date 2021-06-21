«Дерзайте, кто попал!»: что и кому принесут планеты с 21 июня по 4 июля
Астролог назвала даты рождения тех, кому стоит быть вооруженным в течение ближайших двух недель.
Фото: depositphotos / Steklo_KRD
Вслед за днем солнцестояния последующие две недели с 21 июня по 4 июля будут проходить для многих под влиянием планет. Астролог Наталья Анисимова выделила ряд общих рекомендаций для людей, рожденных в разные периоды.
«У каждой планеты свой цикл. У многих из вас есть ожидание, что планеты мгновенно перемещаются, это не так. Поэтому некоторые влияния планет на вас будут не одну неделю», — отмечает специалист.
Согласно прогнозу специалиста, с 21 июня по 4 июля влияние планет на себе ощутят те, кто попал в список.
Юпитер увеличит экспансию для рожденных:
21.02-24.02, 21.04-24.04, 22.05-25.05, 23.06-26.06, 24.08-27.08, 25.10-28.10, 23.11-26.11, 23.12-26.12.
По мнению астролога, это отличный период для профессионального развития и роста. У вас есть все шансы повысить авторитет и заслужить признание людей. Также вы можете рассчитывать на помощь влиятельных лиц, получение подарков и признания.
Сатурн структурирует жизненное пространство рожденных:
02.02-04.02, 02.04-04.04, 03.05-05.05, 03.06-05.06, 05.08-07.08, 05.10-07.10, 05.11-07.11, 04.12-06.12.
Сатурн заставляет затянуть пояс и прочувствовать грусть от того, что самое интересное и увлекательное нужно отложить ради укрепления структуры. В этот период нужно смириться с наведением порядка, принять ответственность за то, что мы впустили в свою жизнь, а также за тех, кого приручили.
Уран ошеломит рожденных:
05.01-07.01, 03.02-05.02, 04.03-06.03, 04.05-06.05, 05.07-07.07, 06.08-08.08, 06.09-08.09, 06.11-08.11.
Вам может захотеться изменений, обновления. Изменения могут и прийти сами, без вашего участия. Произойти это может внезапно.
Марс разгорячит рожденных:
26.01-06.02, 25.04-07.05, 28.07-09.08, 29.10-09.11.
В эти две недели вы можете раздражаться по пустякам. Старайтесь сдерживать свою агрессию. Для дел, которые требуют активных действий, это хорошее время.
Черная Луна может соблазнить рожденных:
16.02-20.02, 17.05-21.05, 19.08-23.08, 19.11-22.11.
Искушениям сейчас лучше не поддаваться, потому что все может пойти совсем не так, как вы предполагали. Вами может двигать тщеславие. Однако, не позволяйте ему взять контроль над разумом.
Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:
01.03-03.03, 01.06-03.06, 03.09-05.09, 02.12-04.12.
Все, что сейчас происходит в вашей жизни, неслучайно! Судьба может скорректировать ваш путь и продемонстрировать ваши задачи. Прислушивайтесь к знакам Вселенной.
Венера принесет радость и море удовольствий рожденным:
13.03-01.04, 13.05-02.06, 15.07-03.08, 15.09-04.10, 15.11-03.12.
Для рожденных в эти даты, период обещает быть наполненным романтикой, флиртом и комплиментами. Возможны приятные покупки. Венера позволяет вам немного расслабиться, полениться и порадовать себя. Не упустите момент!
«Если вашей даты нет в моем прогнозе, то это не значит, что никакая планета вас не влияет. Астрология для прогноза учитывает десять планет. Я рассчитываю данные даты только по одному Солнцу, так как его цикл годовой и позволяет мне определить дату рождения по координате. По остальным планетам такую операцию провести невозможно. Поэтому на вас, безусловно, есть влияние планет, но оно личное и может быть определено только конкретно для вашей даты, времени и места рождения», — отмечает астролог Анисимова.
Тем не менее, несмотря на активное влияние планет, звездный эксперт отмечает, что наша жизнь в первую очередь зависит от нас самих.
«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Одни обстоятельства приносят разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем. Так что, дерзайте, кто попал!» — подытожила Наталья.
Ранее, 5-tv.ru рассказывал какие действия помогут разбогатеть каждому знаку зодиака.
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