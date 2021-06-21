«Мы уже дома»: музыканта Владимира Кузьмина выписали из больницы

Российского музыканта и артиста Владимира Кузьмина, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Об этом рассказала его супруга Екатерина Кузьмина в беседе с 5-tv.ru.

«Да выписали. Сейчас будет период восстановления. Мы уже дома, все хорошо», — сообщила Екатерина.

Также жена Владимира Кузьмина поделилась этой радостной новостью у себя на странице в Instagram, выложив снимок со знаменитым артистом. Под фотографией девушка также поблагодарила поклонников за поддержку.

Подписчики принялись поздравлять звездную семью, добавив, что волновались за артиста на протяжении всего периода болезни. Также несколько пользователей понадеялись, что Кузьмин в скором времени вернется к написанию хитов.

Instagram @v.kuzmin_official

«Ура! Поздравляем с выздоровлением и возвращением домой! Какая радость! Очень переживали за вас»

«Здоровья и новых хитов!»

«Слава Богу! Не болейте больше. Выздоравливайте, набирайтесь сил, а мы подождем», — написали они.

К слову, ранее жена брата Владимира, Наталья Кузьмина, рассказывала 5-tv.ru, что певец после полной реабилитации вернется к своим поклонникам.