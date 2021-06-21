«Называют дядя Миша»: как живет в колонии исхудавший до изнеможения Ефремов

Михаил Ефремов, который провел почти год жизни в колонии, надеется на условно-досрочное освобождение. За время своего заключения 57-летний актер сильно изменился во внешности. Об этом рассказал бывший заключенный ИК-4 под Белгородом, где сейчас отбывает наказание звезда.

«Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов. Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Миша расплачивается за свою ошибку очень дорого — своей свободой», — цитирует сидельца KP.RU.

Мужчина также рассказал, как устроен быт колонии. По его словам, заключенные из разных отрядов могут свободно перемещаться по этажам. На каждом из них стоят двухъярусные кровати с прикроватной тумбой для вещей. Известно, что Ефремов спит на нижнем ярусе.

«Постель, как в армии, никто под лупой не осматривает. Раз в неделю белье собирается на стирку: у каждого заключенного оно подписано. Из одежды ничего своего носить нельзя — только носки и трусы, все остальное выдается», — поведал бывший заключенный.

Также он упомянул о питании. В колонии кормят три раза в день. Утренний рацион, как правило, представляет собой кашу с вареным яйцом, на обед у сидельцев суп, ну а по вечерам им дают макароны. На территории колонии также есть магазин и кафе.

По рассказам сидельца, Михаил покупает себе хлеб на десять дней вперед и тратит на это по 350 рублей, также был замечен в частых покупках салатов. О деятельности Ефремова в колонии экс-заключенный также высказался развернуто.

«Миша вшивает замки в одежду, он сидит в комнате еще с двумя заключенными. Один, кстати, афроамериканец — Ефремов с ним иногда на английском общается отдельными фразами, язык подтягивает. А его в свою очередь учит русскому. Сказал как-то: „К концу срока я вас тут всех научу русскому языку!“ Любит цитировать разных великих людей. Вообще его там все обожают, издалека кричат „дядя Миша, дядя Миша“», — поделился с журналистами мужчина.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал о жизни Михаила Ефремова в колонии со слов его сестры.