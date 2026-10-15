На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арианы Сахаутдиновой

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Неравнодушие и отзывчивость — вот в чем сейчас нуждается героиня нашего следующего сюжета. В свои 15 лет Ариана может полностью ослепнуть. Из-за коварной опухоли левый глаз девочки уже не видит. Под угрозой — второй. Спасти зрение может высокоточная терапия и наша с вами помощь.

Штришок за штришком, герои аниме у Арианы выходят точно, как у японских художников.

«Я начала рисовать еще в детстве. Рисовала и научилась, но я никогда не ходила в художественную школу», — признается девочка.

Зато ходила в музыкальную. Мама показывает красный диплом — одни пятерки. Ее любимые предметы алгебра, география. Но спокойно учиться получается не всегда. У Арианы две сестры, отвлекают, приходится нянчиться. А еще она очень любит своих питомцев. Собака, благодаря хозяйке, знает уже шесть команд, а кошка… ну, это кошка.

«Я бы, наверное, хотела стать кинологом или что-то связанное с животными. Пока не знаю», — рассказывает Ариана Сахаутдинова.

Хотя со стороны кажется, что она готовится стать космонавтом. Снова примеряет маску-скафандр, ложится в аппарат похожий на огромную центрифугу. Врачи снова спрашивают, как здоровье, а изменений нет.

— Видите вообще левым глазом?

— Нет.

— Ничего не видите? Свет различаете? Светло-темно?

— Да.

В 12 лет Ариана заметила, что стала хуже видеть. Офтальмологи на осмотре обнаружили новообразование в левом глазу. Глиома поразила зрительный нерв.

«Для нас с мужем это был шок. Мы сидели в коридоре вообще не знали, как это выдержать», — вспоминает мама Арианы Рената Сахаутдинова.

Неоперабельную опухоль лечили в Москве лучевой терапией. Это дало результаты, зрение частично восстановилось. Каждое последующее обследование вселяло надежду.

«Она начала уже левым глазом видеть и после МРТ, МРТ сделали опухоль снизилась. И нам сказали каждые полгода приезжать на консультацию в Москву», — рассказывает папа девочки Руслан Сахаутдинов.

Два года все было в порядке, но вот прямо перед летними каникулами обследование показало те же проблемы. Ариана даже не сразу поняла, что не так.

«Нам уже сказали доктора, что мозг так работает, что ребенок вроде не видит на левый глаз, но, так как он видит правым, и он это компенсирует и поэтому она не заметила опять снова», — поясняет мама.

Отец с дочкой сейчас в Петербурге, их жизнь — это ежедневные походы к докторам. Мама с младшими детьми в Сургуте. Созваниваются постоянно.

— Домой хочешь?

— Да.

— Соскучилась по комнате, я сегодня тебе скину твои игрушки.

Дома Ариану ждут друзья, ее коллекция кукол, она сама реставрирует игрушки, шьет одежду. Дел много, хочется скорее вернуться к учебе. Но сейчас нельзя — есть реальная угроза ослепнуть. Зрительные нервы находятся очень близко друг к другу. Опухоль может перейти на правый глаз.

«Чтобы этот этап лечения был максимально щадящим по отношению к окружающим здоровым тканям и органам был выбран метод протонно-лучевой терапии», — поясняет радиотерапевт Егор Андриевских.

Медлить нельзя. Но квот на лечение уже нет. Стоит такой курс лучевой терапии более трех миллионов рублей. Только мы с вами, зрителями Пятого канала, можем помочь.

«Для нас это, конечно, большая сумма. Как сказать — неподъемная сумма. Один я работаю, жена в декретном сидит. Мир то не без добрых людей», — верит отец девочки.

«Да я верю в этих людей, верю что нам помогут, я буду очень благодарна им», — говорит Ариана.

Свой 15-й день рождения Ариана встретила в городе на Неве. Но ей очень хочется к родным в Сургут. Чтобы уидеть их и отпраздновать по-настоящему. И зависит это теперь не только от семьи.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых Дел» и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте не останемся в стороне и сейчас. Помочь Ариане просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 4640. Большое вам спасибо.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ариане, обратившись напрямую в благотворительный фонд.