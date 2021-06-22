🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 июня, растущая Луна в знаке Скорпиона. Сегодня отличный день, чтобы разобраться в себе и провести расстановку приоритетов. Звезды благоприятствуют общению с родными и творческим занятиям.

♈ Овен

Сегодня у вас может быть сложный день в эмоциональном плане. Каждая мелочь будет казаться чем-то непоправимым. Помочь справится с трудностями вам помогут друзья. Возможно, стоит вспомнить о близких, с которыми вы давно не общались.

Космический совет: положитесь на друзей.

♉ Телец

Вы как никто другой можете эффективно управлять своими желаниями и возможностями. И если вы чувствуете сегодня упадок сил, если ощущаете разочарование в чем-то, то засучите рукава и со всей ответственностью за свое счастье разберитесь с вызывающей у вас беспокойство ситуацией. У вас непременно получится!

Космический совет: возьмите верх над своими эмоциями

♊ Близнецы

Сейчас прекрасное время для Близнецов, которые работают в сфере издательского дела. Забудьте о том, что говорят правила. Делайте то, что кажется вам настоящим, и знайте, что это единственный способ установить более глубокую связь со своей аудиторией.

Космический совет: прислушивайтесь к себе.

♋ Рак

Силы, которые вы прикладываете сегодня для решения старых проблем сегодня не пойдут на пользу делу. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — взять небольшую передышку, чтобы привести мысли в порядок

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.