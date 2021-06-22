Песня мамы, шикарный торт и фейерверк: как прошел день рождения дочки Валерии

|
Георгий Иванов
1 003

На празднование были приглашены самые близкие друзья и семья.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @valeriya, @shena_music, @leylafattakhova

Накануне дочка певицы Валерии и композитора Александра Шульгина отпраздновала свое 28-летие. Поздравить Шену пришли близкие друзья и родственники, в числе которых отчим Иосиф Пригожин и, конечно, сама знаменитая мама.

Видео с торжества знаменитости знакомые из ее окружения выложили на своих страницах в Instagram. На кадрах запечатлено, как девушке приносят аппетитный торт, украшенный свежей малиной и бенгальскими огнями.

Кульминацией вечера стал сюрприз от Валерии. Под льющиеся искрами фейерверки певица Валерия для своей дочери исполнила вариацию на известную поздравительную песню.

Instagram @valeriya, @leylafattakhova

Также сама именинница похвасталась роскошным букетом, а накануне вечеринки разместила в сети ролик, на котором с огромным тортом гуляет по залитой летним солнцем лесной опушки.

Среди оставивших поздравление в комментариях под постом оказался и король российской эстрады Филипп Киркоров.

«Будь счастлива, любима и благословенна! Ты чистая, красивая, бесконечно талантлива, как и твоя мама. Я тебя очень люблю», — признался исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Валерия трогательно поздравила дочь с днем рождения.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.17
-0.03 87.07
0.18
Каких мужчин-неудачников стоит избегать женщинам разных знаков зодиака?

Последние новости

20:42
Красные линии и общие цели: основные тезисы статьи Путина немецкому изданию
20:28
Каких мужчин-неудачников стоит избегать женщинам разных знаков зодиака?
20:15
«Пойдем до «Фрунзенской» — видео эвакуации пассажиров по тоннелю метро Петербурга
20:06
«Бомануло сильно» — очевидцы сообщают о хлопке на севере Петербурга
20:02
Что стало причиной ялтинской катастрофы лета 2021 года?
19:53
«Волочкова нервно курит в сторонке»: Собчак продемонстрировала чудеса гибкости

Сейчас читают

Как время года влияет на судьбу и характер каждого знака зодиака
«Дерзайте, кто попал!»: что и кому принесут планеты с 21 июня по 4 июля
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака