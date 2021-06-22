Песня мамы, шикарный торт и фейерверк: как прошел день рождения дочки Валерии

Накануне дочка певицы Валерии и композитора Александра Шульгина отпраздновала свое 28-летие. Поздравить Шену пришли близкие друзья и родственники, в числе которых отчим Иосиф Пригожин и, конечно, сама знаменитая мама.

Видео с торжества знаменитости знакомые из ее окружения выложили на своих страницах в Instagram. На кадрах запечатлено, как девушке приносят аппетитный торт, украшенный свежей малиной и бенгальскими огнями.

Кульминацией вечера стал сюрприз от Валерии. Под льющиеся искрами фейерверки певица Валерия для своей дочери исполнила вариацию на известную поздравительную песню.

Instagram @valeriya, @leylafattakhova

Также сама именинница похвасталась роскошным букетом, а накануне вечеринки разместила в сети ролик, на котором с огромным тортом гуляет по залитой летним солнцем лесной опушки.

Среди оставивших поздравление в комментариях под постом оказался и король российской эстрады Филипп Киркоров.

«Будь счастлива, любима и благословенна! Ты чистая, красивая, бесконечно талантлива, как и твоя мама. Я тебя очень люблю», — признался исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Валерия трогательно поздравила дочь с днем рождения.