Медики дали прогноз по состоянию певицы МакSим

Знаменитая певица МакSим находится в состоянии искусственной комы. Однако у медиков есть все основания полагать, что вскоре состояние исполнительницы стабилизируется. Об этом рассказала пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

«На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», — заверила представительница певицы в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, Богушевская добавила, что до решения применить искусственную кому, МакSим чувствовала себя довольно хорошо.

«Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной», — успокоила фанатов пиар-менеджер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у МакSим диагностировали поражение легких 40%. Девушка пожаловалась на головную боль и затрудненное дыхание. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.