Состояние подключенной к ИВЛ певицы МакSим остается прежним

Состояние подключенной к аппарату ИВЛ МакSим (настоящее имя Марина Абросимова — Прим.ред.) остается прежним, сообщил РИА новости со ссылкой на представителя певицы. У музыкальной исполнительницы диагностировали поражение легких 40%, артистку ввели в состояние медикаментозной комы.

«На данный момент никаких изменений в состоянии нет», — сказала представитель певицы.

Несмотря на выявленную пневмонию, тесты на коронавирус у МакSим отрицательные. Певицу госпитализировали с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. Фанаты артистки обеспокоены тем, что их кумир может повторить судьбу певицы Юлии Началовой, которую медики тоже вводили в состояние искусственной комы, из которой артистка так и не вышла.

Ранее врачи, наблюдающие за состоянием МакSим давали оптимистичные прогнозы, медики уверены, что знаменитости назначено верное лечение и ее крепкий молодой организм способен справиться со всеми проблемами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во сколько обходится лечение МакSим в клинике, где спасли жизнь Надежде Бабкиной.