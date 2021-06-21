Состояние подключенной к ИВЛ певицы МакSим остается прежним
Недавно исполнительницу хита «Знаешь ли ты» ввели в состояние медикаментозной комы из-за серьезного поражения легких.
Фото: Instagram @maksimartist
Состояние подключенной к аппарату ИВЛ МакSим (настоящее имя Марина Абросимова — Прим.ред.) остается прежним, сообщил РИА новости со ссылкой на представителя певицы. У музыкальной исполнительницы диагностировали поражение легких 40%, артистку ввели в состояние медикаментозной комы.
«На данный момент никаких изменений в состоянии нет», — сказала представитель певицы.
Несмотря на выявленную пневмонию, тесты на коронавирус у МакSим отрицательные. Певицу госпитализировали с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. Фанаты артистки обеспокоены тем, что их кумир может повторить судьбу певицы Юлии Началовой, которую медики тоже вводили в состояние искусственной комы, из которой артистка так и не вышла.
Ранее врачи, наблюдающие за состоянием МакSим давали оптимистичные прогнозы, медики уверены, что знаменитости назначено верное лечение и ее крепкий молодой организм способен справиться со всеми проблемами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во сколько обходится лечение МакSим в клинике, где спасли жизнь Надежде Бабкиной.
Читайте также
41%
0.98 86.89
0.90
Нашли ошибку?