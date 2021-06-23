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На прицеле: первые кадры выдворения из РФ эсминца Великобритании в Черном море

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Светлана Шевченко
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Дерзость смелых британских военных ослабела после сбрасывания по маршруту их движения четырех осколочно-фугасных бомб.

Фото, видео: ТАСС / Steve Parsons; Минобороны РФ

В сети появились первые кадры вооруженного столкновения российских военных с британскими в Черном море. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, сначала в адрес эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании после предупреждения был открыт огонь с пограничного сторожевого корабля ФСБ РФ. Однако экипаж британского корабля не реагировал.

После чего в воздух был поднят Су-24м, который сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы по маршруту движения судна. Именно это окончательно охладило пыл британцев и они покинули российские территориальные воды.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку за 30 лет попыток военных кораблей НАТО вторгнуться в российские территориальные воды.

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