На прицеле: первые кадры выдворения из РФ эсминца Великобритании в Черном море

В сети появились первые кадры вооруженного столкновения российских военных с британскими в Черном море. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, сначала в адрес эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании после предупреждения был открыт огонь с пограничного сторожевого корабля ФСБ РФ. Однако экипаж британского корабля не реагировал.

После чего в воздух был поднят Су-24м, который сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы по маршруту движения судна. Именно это окончательно охладило пыл британцев и они покинули российские территориальные воды.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку за 30 лет попыток военных кораблей НАТО вторгнуться в российские территориальные воды.