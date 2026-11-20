В Швеции разгорелся скандал из-за дорожных знаков с советским танком Т-80

На севере Швеции сняли новые дорожные таблички, которые должны были помочь военным колоннам ориентироваться на мостах: на одной из них вместо современной западной техники красовался образ похожий на российский Т-80. Проект адаптации Швеции к стандартам НАТО обернулся публичным конфузом — промах вынесли на всеобщее обсуждение журналисты Svenska Dagbladet.

Управление транспорта Trafikverket по заказу армии установило у семи мостов на трассе между Боденом и Морьервом знаки класса MLC (Military Load Classification). На них изображены грузовик и гусеничная машина — так обозначается, какой вес выдерживает конкретный мост. Старую шведскую систему сочли непригодной для военных нужд, а требования к знакам пришло само НАТО. Правда, в стандартах альянса указано лишь, что на табличке должно быть «механизированное транспортное средство», без уточнений, как оно выглядит.

Кто именно выбрал силуэт советского танка — загадка. Но разглядел его первым подполковник Йоаким Паасикиви: по его словам, на знаке «похожий на Т-80» — и в армии это подтвердили.

«Крайне досадно, что мы не проверили детальнее, какой силуэт выбрали. Это человеческий фактор», — признал Кристиан Ролл из управления логистики Вооруженных сил Швеции.

В тот же день, когда вышел пресс-релиз о проекте, таблички решили демонтировать и нарисовать заново — с обобщенным образом танка.

Т-80 — советский и российский основной боевой танк с газотурбинной силовой установкой. Он стал первым в мире серийным танком с газотурбинным двигателем в качестве основной силовой установки. На вооружение Советской армии машину приняли 6 июля 1976 года.

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