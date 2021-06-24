«Кровь текла по щеке»: Макеева рассказала о «стычке» с экс-женой четвертого мужа

Актриса Анастасия Макеева продолжает с непонятным упоением обсуждать с журналистами и подписчиками скандал с экс-супругой своего четвертого мужа Романа Малькова. На этот раз женщины сцепились за кулисами ток-шоу, в ходе которого Светлана Малькова в очередной раз обвинила артистку в краже отца ее четверых детей, а самого Романа — в том, что он бросил наследников на произвол судьбы без средств к существованию.

Мальков прожил с женой 17 лет. Сейчас с ним проживает только старший сын, остальные — со Светланой. Женщина обвиняет в семейной драме, а теперь еще и в нападении Макееву, хотя сама актриса заявляет: Роман был несчастлив с женой, вот и ушел, а она не при чем. Анастасия отрицает, что ее новый избранник — альфонс. Она также не согласна с мнением Мальковой о том, что их «стычку» можно назвать дракой.

По версии Макеевой, она пришла ток-шоу, чтобы поддержать любимого, который месяцами стоически и молча терпел «вранье и издевательства». Но даже после множества обидных слов со стороны Светланы благородная актриса готова была примириться с ней, ведь «худой мир лучше прекрасной войны». Безуспешно.

По завершении съемки Анастасия проследовала за женщиной в бухгалтерию, где та получала свой гонорар, начала снимать ее и спросила, платит ли она налоги с полученных за принижение Романа сумм. Намекнула, что обвинениями Светлана сыплет только ради денег от эфиров. Малькова почему-то в ответ ударила соперницу телефоном по лицу. К слову, заплатили ли ей самой за шоу, Макеева не упомянула.

«Я, конечно, порывалась дать ей сдачу, потому что у меня кровь текла по щеке. Но меня держали. Сейчас у меня на лице царапина. Неприятно, но я не умираю… Драка — это увечья. А увечий нет ни у меня, ни у нее. Между нами произошла стычка», — описала инцидент Макеева изданию Sobesednik.ru.

Instagram @svetamalkova

После потасовки обе ее участницы написали заявление в полицию. Друг на друга. За последствия «стычки» Анастасия не очень переживает. Главным образом, по ее словам, актрису беспокоит судьба детей Романа, которые страдают из-за поступков их брошенной матери. Из-за провокаций самой Макеевой, они, вероятно, не страдают.

Несмотря на кипящие страсти, артистка и ее возлюбленный запредельно счастливы вместе. Недавно они сыграли свадьбу в Крыму. В социальных сетях новоиспеченные супруги регулярно признаются друг другу в нежных чувствах. А передачи, посвященные любовному треугольнику, Анастасию Макееву очень утомляют — как писал ранее 5-tv.ru, накануне звезда сбежала из студии, потому что ей стало плохо. Но что делать, нужно ходить и обсуждать!