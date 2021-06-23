Актрисе Анастасии Макеевой стало плохо во время записи ток-шоу на канале «Россия-1», эфир телепрограммы был в очередной раз посвящен любовному треугольнику знаменитости. Недавно звезда российских мюзиклов вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова, который до этого был много лет женат на художнице Светлане. Бывшая супруга проживает в Словении вместе с четырьмя детьми, рожденными в браке.

Анастасия, Роман и Светлана снова встретились для участия программе Андрея Малахова, анонс второго выпуска ток-шоу выложил в разделе Instagram-сторис телеведущий. На кадрах видно, что после скандала, который произошел между актрисой и экс-женой ее нового мужа, знаменитость выбежала из студии. Судя по всему, Макеевой стало плохо, на видео — врач мерит ей давление.

Instagram @malakhov007

Накал страстей не утихал, гости накинулись с угрозами и обвинениями в адрес Романа. Первой серией выпуска осталась недовольна и Светлана Малькова на своей странице в Instagram она рассказала, что Анастасия и Роман нагло лгут, женщина опровергла информацию, которую ранее заявил бывший муж, что они спали на разных кроватях, ведь откуда тогда у них четверо детей? Экс-супруга Малькова так же обратилась к недоброжелателям, которые обвиняют женщину, что она «хайпится» на своем разводе.

«Пока мой муж 17 лет спал в соседней комнате, я рожала детей соседу. Примерно так, я полагаю, выглядела наша семья по мнению Анастасии и в обновленной версии моего экс-супруга. Кто бы меня знал, если бы не Анастасия, говорите вы?! Да лучше бы меня не знал никто, чем плавать в болоте гнусной славы, присущей госпоже Макеевой. Главной сплетнице, всю жизнь идущей по головам!» — написала Светлана.

Instagram @svetamalkova

Не смотря на то, что скандалы вокруг Анастасии Макеевой и Романа Малькова не утихают уже несколько месяцев, сами новобрачные счастливы и регулярно продолжают признаваться друг другу в любви. Как ранее сообщил 5-tv.ru, актриса и певица поблагодарила бога за ниспосланного ей супруга — молодожены отметили год со дня знакомства.