Алые паруса — 2021: как это было

Экс-возлюбленный Бородиной высказался о причинах ее развода с Омаровым

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Мария Евстигнеева
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Михаил Терехин пояснил не только нынешнюю ситуацию в личной жизни Ксении, но и раскрыл скандальные факты из прошлого.

Экс-возлюбленный Бородиной высказался о причинах ее развода с Омаровым

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Ксения Бородина и Курбан Омаров все-таки окончательно расстаются. Пару связывает общая дочь, бизнес и скандальное прошлое. Мнения насчет их бракоразводного процесса уже успели высказать многие звезды шоу-бизнеса. Бывший возлюбленный Бородиной адвокат Михаил Терехин также поделился своими мыслями на этот счет и предположил причину ее развода с Курбаном Омаровым.

«На самом деле, ситуация Ксении и ее мужа намного глубже, чем кажется. Когда люди публичные, все у них на виду. Я отвык от этого, но раньше, когда я был с Ксенией, за моим каждым шагом бдительно все следили», — рассказывает Михаил MK.Ru.

Он поведал историю о своем походе в стриптиз-клуб, о котором Ксения узнала не от него лично, а от СМИ. Терехин отметил, что в публичных отношениях очень сложно сохранить любовь, доверие. И привел к слову пословицу: «хороший левак — укрепляет брак», явно намекнув на измены.

«Мужской организм так устроен. Мужики все полигамны, особенно в расцвете сил. Видимо, он терпел, терпел… Но вылезла, как я понимаю, какая-то неприятная ситуация. Расставание Ксении с Курбаном, мне кажется, произошло из-за пристального внимания общественности к их паре», — продолжил адвокат.

Он предположил, что Бородина не смогла выдержать давление со стороны общественности и закрыть глаза на измены.

«Хотя, возможно, и любовь прошла», — подытожил он.

Некогда пара Бородиной и Терехина считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Даже сейчас экс-избранник звезды  отзывается о знаменитости положительно и отмечает, что она многое отдает и также требовательна в ответ.

Напомним, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня публично высмеяла развод звездной пары.

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