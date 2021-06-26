Со слов близких, шоумен еще совсем недавно весело проводил время в компании друзей — ничего не предвещало беды.

Известный телеведущий Геворг Егиазарян умер в 47 лет

Фото: Facebook @gevorg.george.yeghiazaryan.GV

Умер известный армянский телеведущий Геворг Егиазарян. Популярный шоумен скончался в субботу 26 июня в возрасте 47 лет, сообщает телекомпания Horizon Armenian TV.

Его подруга — армянская певица Арминка — выложила на своей странице в Instagram последнюю совместную фотографию с Геворгом. Со слов женщины, еще пару дней назад они вместе проводили время в компании друзей.

«Это последняя наша с тобой фотография и последний незабываемый вечер, проведенный вместе с нашими друзьями всего несколько дней назад. Сколько мы говорили, вспоминали старые добрые времена, сколько мечтали и обменялись планами, но у Бога были другие планы на тебя…» — написала певица.

Instagram @arminkaofficial

Мужчина скончался от сердечного приступа, известно, что в последние годы Геворг Егиазарян проживал в США.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер Топчиев, известный по фильму «Хождение за три моря».

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