В Минобороны ответили на обвинения Нидерландов в «опасных действиях» самолетов РФ

В Минобороны РФ ответили на обвинения военного ведомства Нидерландов в том, что пилоты российских самолетов допустили «небезопасные действия» вблизи нидерландского фрегата Evertsen в Черном море.

«Находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», — подчеркнули в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что после пролетов российских самолетов фрегат Evertsen сразу изменил курс, отвернув от российской границы

«Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в Минобороны РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 24 июня вблизи берегов Крыма. Нидерландские военные утверждают, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком от корабля расстоянии, симулируя атаки на него. Эти действия нидерландцами были квалифицированы, как «безответственные и небезопасные».

Ранее сообщалось, что в Черном море стартовали крупнейшие за всю историю учения НАТО Sea Breeze. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие представителей 32 стран, свои делегации прислали даже такие далекие от региона страны, как Япония, Новая Зеландия и Пакистан.

Как рассказывал 5-tv.ru, эсминец ВМС Британии Defender пересек границу России и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент в Крыму. Корабль российской береговой охраны после проигнорированного предупреждения произвел предупредительные выстрелы, а поднявшийся в воздух Су-24 — «предупредительное бомбометание» по курсу движения британских военных. После этого они предпочли ретироваться.