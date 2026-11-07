Иосифа Пригожина внесли в базу ГУР Украины

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 22 0

В списке причин — не только поддержка СВО, но и давнее предложение продюсера провести в Крыму российский аналог «Евровидения».

Иосифа Пригожина внесли в базу ГУР Украины

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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Музыкального продюсера Иосифа Пригожина внесли в базу портала War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом стало известно 7 ноября из данных на сайте.

Согласно опубликованной информации, одним из оснований для внесения Пригожина в базу стала его поддержка специальной военной операции. Также украинская сторона указала позицию продюсера по Крыму. В частности, среди причин названы признание полуострова российским и его посещение.

Еще одним основанием стало предложение Пригожина в 2014 году провести в Крыму российский аналог конкурса «Евровидение».

В базу данных также включили народного артиста России Филиппа Киркорова. Среди причин этого решения упоминаются его поддержка специальной военной операции и признание Крыма российским регионом.

Кроме того, украинская сторона указала многочисленные выступления Киркорова для военнослужащих Вооруженных сил России и его посещение Горловки в Донецкой Народной Республике.

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