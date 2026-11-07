Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 117 0

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Саратовская область: атака дронов и пострадавшие 7 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Предварительно есть пострадавшие», — написал глава региона.

На месте работают все оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.

В Саратовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Региональное управление МЧС рекомендовало жителям соблюдать меры безопасности. Количество пострадавших и точный характер повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не уточняются.

Ночью 7 ноября атака произошла в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил о частичных повреждениях гражданских и производственных объектов региона в результате ракетной атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

 

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