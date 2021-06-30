«Я почувствовала все семь чакр»: жена Шведова рассказала о тантрическом сексе

Супруги Александра Розовская и Денис Шведов не скрывают, что счастливы в браке многие годы. О секрете, который позволяет им всегда достигать гармонии и любви в семье, актриса рассказала в интервью у Агаты Муцениеце. Оказалось, что звезда радует супруга пикантными познаниями в постели.

33-летняя Александра призналась, что для их пары в нормален раздельный отпуск. Так, однажды она отправилась вместе с подругой в Таиланд, где открыла для себя новые познания в сексе.

«Думала, буду лежать на пляже, пить коктейли, пить кокосы, есть бананы… А она говорит: „Представляешь такое совпадение! Завтра начинается курс по тантре. Если тебе не пойдет, верну деньги. Просто сходи"», — рассказывает Розовская.

По ее словам, сначала к новым знаниям она относилась скептически, но быстро втянулась в философию тантрического секса.

«Я поняла, что у меня в этот вечер мои шоры стали приоткрываться. Я вечером говорю Денису: „Слушай, у меня такие процессы. Я тебе сама буду писать, ты — не пиши“. Почему? Мне захотелось, чтобы меня никто не трогал», — делится откровениями актриса.

Instagram @alexandra_rozovskaya

Учения стали большим открытием для нее.

«Курс в тропической стране сказался и на восприятии ее окружающими. „Я за три недели почувствовала все семь чакр, все раскрылось“», — отметила она.

Актрису настолько зацепил отпуск в Таиланде, что она отказалась лететь с мужем на Бали, отдав предпочтение дальнейшему обучению практикам.

«Это некая философия, история про энергию, любовь к себе и любому человеку, когда живешь без ожидания. Вера, религия, философия — ведут к одному, только разными путями. Куда? К тому, что я должна себя любить и мне никто ничего не должен. Сложно, но можно научиться», — призналась супруга Шведова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как видит семейное счастье Денис Шведов.