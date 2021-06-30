«Это случилось внезапно!» — Пресняков потряс Подольскую неожиданным поступком

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Оксана Тарасова
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Свой сюрприз жене и детям артист преподнес во время их отпуска в жаркой Турции.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская рассказала своим подписчикам в Instagram о трогательном сюрпризе мужа Владимира Преснякова-младшего. На днях певица улетела с мамой Ниной Антоновной и детьми Артемием и крошкой-Иваном в Турцию. Глава семьи не смог разделить отпуск с любимыми — дела заставили его остаться в Москве.

Instagram @nataliapodolskaya

Несмотря на то, что отпуск артистки проходил отлично, и даже двое ребят — Ване нет еще и года — не омрачали поездки плохим поведением, по Преснякову скучали все. И он, будто почувствовав это, бросил все, купил билет на ночной рейс и прилетел к жене и сыновьям. Подольская не смогла скрыть переполнившей ее радости и показала фанатам видео с воссоединившимся семейством.

«Наш папочка прилетел! Это случилось внезапно! Он не должен был прилетать, были дела в Москве. И вот сегодня он с нами, и мы счастливы до небес!» — написала исполнительница.

Накануне отпуска в доме Подольской и Преснякова произошло совершенно нерадостное событие. Певица обнаружила, что няня Ивана игнорирует пожелания нанимательницы. К примеру, артистка просила работницу не гулять с крошкой по жаре, а держать его в тени. Безрезультатно.

После этого, как рассказывал 5-tv.ru, Наталья Подольская со скандалом уволила сотрудницу. Певица поделилась подробностями конфликта в Instagram, но в результате ей пришлось еще и оправдываться перед фолловерами!

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