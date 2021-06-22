«Собирала челюсть с пола»: Подольская со скандалом уволила няню малыша

Певица Наталья Подольская поделилась в Instagram переживаниями, которые ей доставила теперь уже бывшая няня малыша. По словам супруги Владимира Преснякова, с сиделкой у нее возник конфликт из-за того, что та, предположительно, вышла за пределы своих должностных полномочий. Недолго думая, Подольская уволила женщину.

«"Мы с вами сотрудничаем, Наталья», — сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее. Не буду утомлять Вас деталями, но я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола … Википедия говорит, что все же у сотрудника есть работодатель, а уже группа людей, которая подчиняется работодателю между собой — сотрудники», — отметила артистка.

Instagram @nataliapodolskaya

как ни страдно произошедший инцидент вызвал волну возмущения в сети, хотя, вероятно, Подольская рассчитывал на сочувствие. В итоге исполнительнице пришлось буквально оправдываться и раскрыть дополнительные подробности неприятного инцидента, которые начали всплывать. Выяснилось, что корень проблемы крылся в непослушании работницы. Подольская просила посидеть ее с ребенком в тени, сиделка же отправилась гулять с малышом по жаре.

«Няню я уволила конечно же не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени, тем самым проявляя заботу об обоих», — уточнила Подольская.

Певица также упомянула о том, что теперь все время разрывается между семьей и работой, и хочет от няни помощи, а не дополнительного источника проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отзывается о проекте «Фабрика звезд» его бывшая участница Наталья Подольская.