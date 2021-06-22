«Собирала челюсть с пола»: Подольская со скандалом уволила няню малыша

|
Мария Евстигнеева
1 029

Певица поделилась подробностями конфликта в Instagram. В результате пришлось еще и оправдываться.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская поделилась в Instagram переживаниями, которые ей доставила теперь уже бывшая няня малыша. По словам супруги Владимира Преснякова, с сиделкой у нее возник конфликт из-за того, что та, предположительно, вышла за пределы своих должностных полномочий. Недолго думая, Подольская уволила женщину.

«"Мы с вами сотрудничаем, Наталья», — сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее. Не буду утомлять Вас деталями, но я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола … Википедия говорит, что все же у сотрудника есть работодатель, а уже группа людей, которая подчиняется работодателю между собой — сотрудники», — отметила артистка.

Instagram @nataliapodolskaya

как ни страдно произошедший инцидент вызвал волну возмущения в сети, хотя, вероятно, Подольская рассчитывал на сочувствие. В итоге исполнительнице пришлось буквально оправдываться и раскрыть дополнительные подробности неприятного инцидента, которые начали всплывать. Выяснилось, что корень проблемы крылся в непослушании работницы. Подольская просила посидеть ее с ребенком в тени, сиделка же отправилась гулять с малышом по жаре.

«Няню я уволила конечно же не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени, тем самым проявляя заботу об обоих», — уточнила Подольская.

Певица также упомянула о том, что теперь все время разрывается между семьей и работой, и хочет от няни помощи, а не дополнительного источника проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отзывается о проекте «Фабрика звезд» его бывшая участница Наталья Подольская.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.17
-0.03 87.07
0.18
Как время года влияет на судьбу и характер каждого знака зодиака

Последние новости

16:20
Почему сын Жанны Фриске не общается с бабушкой и дедушкой?
16:04
В Минобрнауки опровергли данные о программе правительства по «чипированию мозга»
16:01
Как ухаживать за кожей лица и тела летом — советы косметолога
15:48
«Прибавил возраста» — поклонники раскритиковали смену цвета волос Лаймы Вайкуле
15:44
Сколько Ольге Бузовой заплатили за выступление в МХАТе?
15:32
«Незавершенный гештальт»: сексолог объяснил, почему Гуф с Айзой снова сошлись

Сейчас читают

Мистика или происки подсознания? — В какие дни недели снятся вещие сны
«Дерзайте, кто попал!»: что и кому принесут планеты с 21 июня по 4 июля
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака