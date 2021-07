Бельгийский F-16 при взлете влетел в здание авиабазы «Леуварден» в Нидерландах

Истребитель F-16 ВВС Бельгии при взлете влетел в здание авиабазы «Леуварден» в Нидерландах. Об этом сообщается в официальном Twitter бельгийских военных.

Известно, что возгорания при столкновении удалось избежать, как и смертельных последствий. Пострадал пилот, который успешно катапультировался, и находящийся в здании военнослужащий.

Экстренные службы работают на месте происшествия. А пока военные изучают причины инцидента, пользователи упражняются в колких комментариях.

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl