Бельгийский F-16 при взлете влетел в здание авиабазы «Леуварден» в Нидерландах

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Светлана Шевченко
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Известно, что возгорания при столкновении удалось избежать, как и смертельных последствий.

Бельгийский F-16 при взлете влетел в здание авиабазы «Леуварден» в Нидерландах

Фото: www.globallookpress / US Navy

Истребитель F-16 ВВС Бельгии при взлете влетел в здание авиабазы «Леуварден» в Нидерландах. Об этом сообщается в официальном Twitter бельгийских военных.

Известно, что возгорания при столкновении удалось избежать, как и смертельных последствий. Пострадал пилот, который успешно катапультировался, и находящийся в здании военнослужащий.

Экстренные службы работают на месте происшествия. А пока военные изучают причины инцидента, пользователи упражняются в колких комментариях.

«Они все еще летают?»

«Очень странно, но когда я услышала о том, что они полетят туда, то сразу подумала — все ли будет хорошо. Надеюсь, травм нет».

На авиабазе «Леуварден» заявили о полноценном расследовании инцидента.

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