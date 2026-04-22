Еврокомиссии пришлось оправдываться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции

Политик заявила, что Старый свет необходимо защитить от Москвы, Пекина и Анкары.
Еврокомиссии (ЕК) пришлось оправдываться за слова главы организации Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Об этом сообщило издание EADaily.
Главному пресс-секретарю ЕК Пауле Пиньо пришлось объяснять, что имела в виду ее руководитель, говоря о том, что европейский континент необходимо защищать от России, Китая и Турции. Упоминание последней в подобном высказывании вызвало недоумение у турецких журналистов и у пяти миллионов турков, проживающих в Европе. Ведь их государство входит в состав НАТО и является страной-кандидатом в Евросоюз (ЕС).
«Здесь имеется в виду следующее: Турция, как страна-кандидат, несет дополнительную ответственность в регионе, где она находится, и мы не игнорируем ее влияние в этом регионе. От Турции ожидается, что она будет действовать в соответствии с ценностями ЕС. Именно в этом заключался контекст упоминания Турции со стороны председателя», — объяснила Пиньо.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Урсула фон дер Ляйен является одной из тех, кто позорит дипломатию. По словам Захаровой, глава ЕК обладает «невероятным жестокосердием».
