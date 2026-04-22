Из частично обрушенного дома в Сызрани эвакуировали 39 человек

Из частично обрушенного дома в Сызрани эвакуировали почти 40 человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

«В городе Сызрани произошло частичное обрушение подъезда в четырехэтажном многоквартирном жилом доме. <…> В целях безопасности из здания эвакуировано 39 человек», — отметил Пивень.

Он добавил, что для них был развернут пункт временного размещения. Пострадавшим оказывается помощь, в том числе и психологическая.

Сотрудник МЧС уточнил, что четырех жителей дома удалось спасти, в том числе ребенка. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Два человека в результате инцидента погибли. По предварительной информации, под завалами больше никого нет, однако работы по ликвидации последствий продолжаются.

Для этого в Сызрань были направлены 300 спасателей и более 80 единиц техники. В том числе сотрудников Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС.

Причиной обрушения подъезда стала атака украинских беспилотников.

