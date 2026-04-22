Пальцы меняют форму: назван неочевидный симптом рака легких

|
Диана Кулманакова
Самодиагностику можно провести с помощью одного простого способа.

Какие есть симптомы рака легких: самодиагностика

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: изменение формы пальцев может быть симптомом рака легких

Британский пенсионер Брайан Геммелл, у которого диагностировали рак легких, предупредил о необычном признаке заболевания — изменении формы кончиков пальцев. Своими наблюдениями он поделился с изданием Mirror.

Геммелл рассказал, что единственным заметным симптомом болезни у него стало отекание пальцев, при котором они приобрели форму так называемых «барабанных палочек». Кончики увеличились, а форма ногтей изменилась.

Чтобы самостоятельно проверить этот признак, он рекомендовал прижать ноготь одной руки к ногтю другой. В норме между ними должен образоваться ромбовидный просвет.

Отсутствие зазора может указывать на изменения в мягких тканях, характерные для рака легких.

«Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу — для этого и нужен терапевт. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал мужчина.

Врач-терапевт Хелен Пирси в свою очередь перечислила и другие возможные симптомы рака легких, на которые стоит обратить внимание:

  • постоянный кашель, который длится три недели и более;
  • одышка;
  • шумы при дыхании;
  • частые инфекции грудной клетки;
  • боль в груди и плече;
  • кашель с кровью в мокроте;
  • необъяснимая усталость или упадок сил;
  • охриплость голоса;
  • отеки лица или шеи.

При появлении любого из этих признаков врачи рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики. Раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
