Как по дате рождения вычислить «гулящего» мужчину

Верного партнера видно сразу, а вот изменщика — еще надо раскусить. Помочь в этом может нумерология. Астролог Олеся Мезенцева рассказала 5-tv.ru, как по дате рождения понять, что мужчина склонен к адюльтеру.

«На самом деле склонность точно просчитать невозможно, ни с помощью нумерологии, ни с помощью астрологии. Потому что эта особенность поведения зависит от уровня осознанности человека. Поэтому даже если у человека нет указаний к изменам, он может изменять. Или у человека есть указания к изменам, но он может не изменять, если у него достаточный уровень осознанности и высокий уровень проработки в отношениях», — сказала эксперт.

При этом, по словам астролога, нумерология все-таки в силах указать на заложенную в человеке склонность к изменам.

«В интернете смотрите квадрат Пифагора, забиваете в квадрат Пифагора дату рождения вашего партнера. Первое, на что стоит обратить внимание это количество двоек. Если много двоек — это говорит об очень высоком уровне либидо. То есть такой человек обладает высоким сексуальным темпераментом, ему требуется разнообразный секс», — сказала Мезенцева.

При этом, по словам астролога, если человек с таким типом темперамента не будет получать достаточное количество ласки от своего партнера — он запросто может начать искать ее на стороне.

«Второе, если у человека две или более четверки, то человек склонен к частому сексуальному контакту, ему важна и частота, и интенсивность. И обратите внимание на две и более пятерок. Они говорят о внутренней любвеобильности: человек хочет много давать любви, либо много получать», — добавила собеседница издания.

Люди с большим количеством пятерок, по словам Олеси Мезенцевой, очень любят внимание к себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог назвала важные даты в июле.