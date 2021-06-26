Любовные приключения и финансовое благополучие: Астролог назвала важные даты в июле

Астролог назвала ключевые даты в июле. Таро-нумеролог Анастасия Широкова рассказала в интервью 5-tv.ru, что самый жаркий месяц в году ознаменован яркими событиями в жизни людей. Эксперт пояснила, что в следующем месяце стоит ожидать знаковое событие.

«Произойдет соединение Марса и Венеры в знаке Льва. Венера и Марс — это гендерные планеты, то есть любовные планеты, как и знак Льва, которые отвечают за игру, флирт и секс, а значит некоторых из вас ждут любовные приключения», — пояснила астролог.

Анастасия Широкова пояснила, что в период курортных романов вопрос секса обостряются еще сильнее. При этом нумеролог посоветовала людям хорошо обдумывать свои поступки, быть аккуратными в любовных делах, а также в отношении денег вплоть до середины июля.

«Соединения Венеры и Марса некоторое время будет терпеть удар квадратуры. Квадратура — это всегда конфликт, а Уран — это планета непредсказуемая, полная неожиданности. В этом контексте, с начала июля до 13 числа рекомендую вам быть осторожными в своих поступках, в отношениях и финансовых вложений, потому что здесь фигурирует Венера», — отметила эксперт.

Нумеролог посоветовала не вестись на провокации и не делать резких движений, чтобы избежать серьезных последствий. Также специалист отметила, что наиболее благоприятные дни для того, чтобы проявить себя, будут 12 и 13 июля.

«В эти даты можно запланировать важные публичные выступления и получить массу бонусов, потому что в эти дни к соединению Венеры и Марсу приходит Луна и формирует самое настоящее зажигательное ядро планет. Луна — это всегда магнит событий, ведь это ночное светило всегда очень быстро передвигается по небу и формирует массу интересных аспектов», — рассказал Широкова.

При этом астролог пояснила, что для людей, устраивающих шоу или перфомансы, новости не самые положительные, им стоит быть внимательными в сфере своей деятельности, так как все творческие направления, так или иначе связаны со знаком Льва.

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