«Хапанул своего»: Little Big больше не будут работать с пухляшом

Танцор Дмитрий Красилов, известный по клипам группы Little Big, больше не будет работать с петербургским рейв-коллективом. О том, почему артист, прославившийся как «пухляш», теперь не интересен музыкантам, рассказал вокалист Little Big Антон Лиссов.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась „временная петля“, он дальше развлекается. Че, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — заявил он на YouTube-канале «Street Beat TV».

Лиссов добавил, что не понимает, почему Красилов отодвинул танцы на второй план и стал заниматься «какой-то торговлей».

«В принципе, он же танцор. И странно, что сейчас он больше занимается какой-то торговлей. Мне кажется, если бы он продолжил именно с танцами заигрывать, это было бы интереснее. Но мы закрыли эту историю», — добавил музыкант.

Известно, что 27-летний Дмитрий Красилов снимался в четвертом сезоне проекта «Танцы на ТНТ». Популярность ему принесло участие в клипе Little Big «Uno», снятый на песню, которая должна была представлять Россию на «Евровидение 2020».

Ранее 5-tv.ru писал, что пухляш из клипа Little Big решил стать киноактером.