На грани смерти: Темникова умоляет о помощи

Российская певица Елена Темникова обратилась к подписчикам с призывом о помощи. Питомец музыкальной исполнительницы находится на грани жизни и смерти. На кота по кличке Нао породы Саванна F1 напала стая собак — животное прооперировали. Сейчас домашнему любимцу экс-солистки группы SEREBRO требуется переливание крови.

«Друзья, мой Нао на грани смерти! Нам срочно нужны доноры крови: это очень крупные породы кошек. Дело в том, что кровь дикой кошки про запас сдать нельзя, потому что свертываемость высокая. Ее нужно сдавать и использовать тут же», — написала Темникова на своей странице в Instagram.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Знаменитость отметала, что донорами для ее домашнего питомца могут быть представители таких пород кошачьих, как Саванна F1, Сервал, Мэйн-кун и Чаузи. Темникова пояснила, что кровь от крупных домашних, то есть не диких кошек, чей вес более семи килограммов, можно хранить, а значит и сдавать про запас.

Поклонники откликнулись на призыв артистки, слова поддержки ей написали и коллеги по Шоу-бизнесу.

«Выздоравливайте быстрее», — написала певица Анна Седакова.

«Нао, живи, пожалуйста!»

«Только в Москве можно сдать кровь?»

«Он умница! Он справится с этой ситуацией! Пусть это будет самая большая трудность в вашей жизни!» — прокомментировали фолловеры.

Елена Темникова, как и поклонники ее творчества, надеются, что домашний питомец сможет поправиться. Певица рассказала, что первый донор уже мчится на помощь к Нао.

Ранее 5-tv.ru писал, что правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на Темникову.