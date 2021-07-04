Нитевой лифтинг — процедура красоты, которая с каждым годом становится все более популярной среди женщин и мужчин. Это быстрый способ вернуть овалу лица молодость и избежать хирургического вмешательства под общим наркозом. Бытует мнение, что этот метод очень рискован, однако врач-дерматолог и косметолог Инесса Олийниченко уверена, что в умелых руках нити творят чудеса.

Медицинские нити, используемые в салонах красоты делятся на два типа — рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Первые чаще всего состоят из полидиоксанона и полимолочной кислоты — это структуры, которые распадаются на углекислый газ и воду в течение 14-17 месяцев. В зоне имплантации в ходе этого процесса образуются свои коллаген и эластин, которые подтягивают, уплотняют кожу, улучшают ее качество.

Показания к нитевому лифтингу

Нити также бывают армирующими, уплотняющими — так называемые мезонити — и лифтинговыми. На последних нанесены насечки, которые позволяют лучше держать побитые гравитацией ткани. В зависимости от задачи, косметологи используют один из этих видов или сочетают их при имплантации. К применению нитей в процедурах красоты есть обязательные показания. В первую очередь, это возраст от 30 лет.

«В молодом возрасте (30-35 лет) я использую мезонити, то есть нити, которые обладают укрепляющим и армирующим действием, уплотняющим кожу. В более старшем возрасте (35-45 лет) мы уже используем нити для перемещения мягких тканей — с насечками, которые обладают именно формообразующим действием. Они улучшают объемы, уменьшают глубину борозд и складок, подтягивают и укрепляют овал лица», — рассказывает доктор Олийниченко.

В более старшем возрасте, если пациент готов к пластической операции, можно перейти и к более радикальным методам омоложения. Однако, если есть противопоказания к хирургическому вмешательству, нити могут стать альтернативой — это будут нерассасывающиеся имплантаты, которые продлевают эффект подтяжки. Также этот метод подходит тем, кто уже перенес оперативную подтяжку лица и хочет закрепить результат. Но нельзя забывать, что такие нити останутся под кожей навсегда.

Главные мифы о нитевом лифтинге

Один из самых распространенных мифов о нитевом лифтинге — о его невероятной болезненности Инесса Олийниченко готова его опровергнуть.

«Мезонити делают под аппликационной анестезией, и по ощущениям это то же самое, что и биоревитализация (множественные инъекции препаратов для улучшения качества кожи. — Прим. ред.). Лифтинговые нити мы проводим под инфильтрационной либо проводниковой анестезией. То есть сама имплантация практически безболезненная, я бы даже сказала, совершенно не чувствуется, и самое болезненное в этой методике — введение обезболивающего препарата», — заявила косметолог.

Второй миф — что нити будут видны и их можно будет нащупать после проведения процедуры. Это не так. Они вводятся в достаточно глубокие слои — под кожу или подкожно-жировую клетчатку. Это слой в четыре-пять миллиметров, а нити при этом очень тонкие. Не будет заметно ничего, если, конечно, операцию провел специалист с соответствующим опытом.

Последствия нитевого лифтинга

Еще один распространенный миф — что после процедуры лицо превратится в сплошную гематому. Инесса Олийниченко уверяет, что, при должном уровне квалификации косметолога и высоком качестве имплантатов, которые не разрывают, а раздвигают ткани, в итоге на коже будут едва заметны лишь небольшие синяки.

«Данная процедура имеет реабилитационный период. В любой реабилитации могут быть какие-то нюансы. Но в течение одной-двух недель все нежелательные явления сходят — и отек, и гематомки, и неровности. Кроме того, какие-то особенности процедуры зависят от модификации, от способа установки нитей, но визуальный результат радует настолько пациентов, что они готовы эту процедуру делать регулярно раз в полтора года», — заключила эксперт.

В погоне вечной молодостью некоторые люди готовы на многое. Случаи, когда у пациента уже нечего подтягивать, а он все просит хирурга о новом «тюнинге» известны во всем мире. 5-tv.ru призывает читателей делать выбор осознанно, а перед этим обязательно консультироваться с лечащим врачом и выяснять возможные противопоказания. В стремлении к красоте важно не забывать о здоровье и тщательно взвешивать риски.

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