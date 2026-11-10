Россиянин утонул в Индийском океане у берегов Шри-Ланки

Россиянин погиб во время отдыха на Шри-Ланке. 30-летний турист отправился купаться в Индийский океан, однако не смог справиться с сильными волнами. Об этом сообщило местное издание Newswire со ссылкой на полицию.

«По данным полиции, иностранец был подхвачен волной во время купания в океане и впоследствии утонул», — говорится в публикации.

Трагедия произошла у побережья курортного города Бентота. По информации правоохранителей, мужчина находился в воде, когда его накрыло волной. После этого россиянин утонул.

Тело погибшего доставили в морг больницы Бентоты. Личность мужчины в сообщении местных СМИ не раскрывается. После получения сообщения, полиция курортного города начала расследование и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Обстоятельства гибели туриста устанавливаются.

Это не первый случай гибели российских туристов во время отдыха за границей. В конце октября 2026 года погибла российская туристка во время купания в море в Анталье. По данным генконсульства РФ, женщина приехала на отдых вместе с супругом, однако спасти ее не удалось.

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