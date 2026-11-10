«В гостинице посидят»: Лавров о поездке европейцев в Абу-Даби

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Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

Глава МИД РФ особо отметил, на какие условия Россия не согласится на переговорах в ОАЭ.

Лавров прокомментировал поездку европейцев в Абу-Даби

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Лавров прокомментировал поездку европейцев в Абу-Даби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал поездку европейцев в Абу-Даби. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам совместного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Ну, что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Россия не станет принимать требования европейцев немедленно остановить боевые действия на Украине. Причина заключается в том, что Брюссель просто хочет выиграть время, отметил Лавров.

Ранее Абу-Даби стал площадкой для нового раунда трехсторонних переговоров России, Соединенных Штатов и Украины. Диалог запланирован на два дня — 10 и 11 ноября.

При этом споры среди европейцев о том, кому представлять Евросоюз, затянулись настолько, что официального приглашения они в итоге не получили.

Президент США Дональд Трамп еще до старта переговоров намекал на некое большое соглашение, выходящее за пределы Украины. Состав делегации подтверждает, что в Абу-Даби обсудят и украинский кризис, и общеевропейскую безопасность.

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