В Госдуме хотят компенсировать гражданам расходы на «коммуналку»

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Алексей Хитров
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Депутат Дмитрий Ионин указал на пример Тывы, где местные власти снизили цены на электроэнергию для населения.

В Госдуме хотят компенсировать гражданам расходы на «коммуналку»

Фото: Известия / Сергей Коньков

Государство может компенсировать гражданам затраты на жилищно-коммунальные услуги за счет прямых выплат из федерального бюджета. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.

При этом он упомянул Тыву, где местное правительство снизило цены на электроэнергию во втором полугодии на 25-36 копеек для различных категорий населения.

«Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы. Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — цитирует Ионина URA.RU.

Также парламентарий назвал способ снижения тарифа на жилищно-коммунальные услуги.

«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», — пояснил Ионин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля в России поднялсь тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4%, но есть регионы, где цифры в квитанциях подросли больше — это Чечня (на 6,5%), Новгородская область (на 6,4%), а также Крым и Севастополь — «коммуналка» там вырастет на 6,2%.

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