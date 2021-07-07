Какие семьи создадут представители разных знаков зодиака

Накануне Дня семьи, любви и верности 8 июня, астрологи изучили характеры представителей всех знаков зодиака и рассказали, как они себя ведут в семейной жизни.

Жены-овны легко влюбляются, но и также быстро остывают, при этом если влюбятся по-настоящему, то это навсегда. Они амбициозны, двигают мужчин к успеху. С ними нужно общаться внимательно, ведь они склонны обижаться на грубость и невнимание к себе.

Мужья-овны становятся мудры только после 30 лет, при этом они общительны и привлекательны. Они возвышают своих жен и практически не критикуют их.

Жены-тельцы обладают легким, но при этом практичным характером. Они будут дарить мужу заботу, уют, но требовать в ответ от мужчины материальное и моральное удовлетворение. С ними тяжело развестись и поссориться, только если они сами этого не захотят.

Мужьям-тельцам важнее брак, чем просто успех в любви. Они хорошие и верные мужья, настоящие хозяева. Одновременно с этим немногословны и подозрительны.

Жены-близнецы изобретательны и женственны, для них на первом месте красота и любовь и только на втором — дом. Ради детей они способны погасить свои эмоции. Они требовательны к финансовой части отношений. Могут показаться легкомысленными, но это далеко не так.

Мужья-близнецы живут под девизом «любовь-игра». Они любят флиртовать, интересны в общении, могут завести роман на стороне, но физическая измена для них просто смена впечатлений, в отличии от духовной, так как они очень привязаны к своим женам.

Жены-раки идеальные мамы и жены. Они верные, отличные домохозяйки и страстные любовницы. Зачастую любят детей больше, чем мужа. Женщины-раки ревнивые особы, при этом они обаятельны и интересны в общении.

Для мужей-раков жизнь не имеет смысла без любви. Они полностью отдаются страсти и чувствам. Жены вдохновляют их на работу и большие заработки, которые они всегда несут в дом.

Жены-львы привлекательны и сексуальны. Они хорошие хозяйки, но требуют к себе много внимания, общительны и отлично воспитывают не только своих детей, но и мужей.

Мужья-львы романтичны, но жаждут от жены обожания. Способны на щедрые подарки. Они не домоседы и легко могут променять домашний уют на шумную компанию, что часто и делают.

У жен-дев преобладает разум над чувствами. Они хорошие и экономные хозяйки, заботятся о своем здоровье и чистоте дома, внимательны ко всем членам семьи.

Мужья-девы двойственны и противоречивы, сочетают в себе холодность и сентиментальность. Они не любят критику. Оптимистичны и часто обожествляют своих жен. Если они встречают свою идеальную половинку, то отдаются семье без остатка.

Жены-весы сентиментальны, женственны и любят, когда их превозносят. Если этого не происходит, то у них может развиться депрессия. Также они ревнивы. На первое место ставят уют, и только на второе — любовь.

Мужья-весы, наверное, самые верные. Они счастливы, когда ценят их чувства, но при этом предъявляют высокие требования и к семейной, и к повседневной жизни.

Жены-скорпионы активны, им противопоказано однообразие. Они страстны, чувственны и не прощают измен. Детей рассматривают как продолжение брака. Преда всем членам семьи, при условии, если муж не изменяет.

Мужья-скорпионы невероятно сексуальны., властны, ревнивы, полностью отдаются любви. Если их брак несчастливый, то могут проявлять жестокость. Ради жены и детей они готовы пожертвовать собой и готовы все прелести жизни променять на семейный уют.

Жены-стрельцы менее других знаков зодиака предрасположены к романтике. Для мужей они больше хорошие друзья, но требуют свободы и не терпят ревность. Ценят домашний уют, гостеприимные хозяйки.

Мужья-стрельцы добродушны и общительны. В отношениях они искренни, но дом часто для них не на первом месте. От жен они требуют предоставления им свободы и разделения интересов. Отличные отцы.

Жены-козероги хотят иметь практичных и влиятельных мужей. Но при этом они очень верные жены, не выносят критику и не критикуют сами. Зачастую домашний уют рассматривают как главное проявление любви.

Мужья-козероги очень практичны, не выносят одиночества, стремится к лидерству в семье. Немногословны, а свои чувства выражают поступками, а не словами. Часто разделяют свою любовь поровну между женой и детьми.

Жены-водолеи предъявляют высокие запросы к своему избраннику, хотят стабильности. Любящие матери и хорошие хозяйки. Уделяют большое внимание духовной составляющей, но при этом уделяют большое внимание финансам в семье и если муж будет мало зарабатывать, будут чувствовать себя неуютно.

Мужья-водолеи часто бывают идеалистами. Они верн и постоянны, не ревнивы и легко идут на компромисс. Любят, чтобы жены разделяли их интересы.

Главное достоинство жен-рыб — способность всецело отдаваться любви и понимать мужа. Они верны и преданы. Дети и дом для них также важны, как и страстные отношения. Тем не менее, счастье и покой семьи для них превыше всего.

Мужья-рыбы — страстные, предъявляют высокие требования к физической и духовной любви. Щедрые, боготворят своих жен, не командуют в семье, а рассматривают партнера как опору. Без страсти счастливая семейная жизнь с ними невозможна.

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