Поклонники и знаменитости съезжаются к месту прощания с Владимиром Меньшовым

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Светлана Шевченко
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Гроб с телом оскароносного режиссера расположен на сцене, где к подножию складывают цветы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Поклонники и знаменитости съезжаются к месту прощания с Владимиром Меньшовым. В 11.00 церемония началась в Доме кинематографистов.

Гроб с телом оскароносного режиссера расположен на сцене, где к подножию складывают цветы.

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия COVID-19. Незадолго до этого в больницу с коронавирусом была госпитализирована также его супруга Вера Алентова. Накануне врачи после двух отрицательных тестов отпустили ее домой.

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