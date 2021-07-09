«Сложно и больно»: Анастасия Приходько о конфликте с Константином Меладзе

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Карина Исхакова
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Победительница «Фабрики звезд-7» длительное время работала вместе с известным композитором.

«Сложно и больно»: Анастасия Приходько о конфликте с Константином Меладзе

Фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Певица Анастасия Приходько не любит вспоминать свой конфликт с композитором Константином Меладзе. Причины прекращения сотрудничества артистка не озвучивает. Певица познакомилась с Константином Шотаевичем во время участия в «Фабрике звезд». Меладзе был продюсером седьмого сезона телепроекта, в котором Приходько одержала победу.

Тогда, в 2007 году, имя артистки было на слуху. Раскруткой певицы занимался Константин Меладзе. Двумя годами позднее она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение» с песней на украинском языке — «Мамо». Певица заняла 11 место. Вскоре сотрудничество артистки с продюсером прекратилось.

«О конфликте с Меладзе я расскажу в преклонном возрасте. Потому что, если расскажу сейчас, начнут говорить, что это скандал и хайп под новую песню. Как Ани Лорак рассказала свою историю в преддверии тура. Я так не хочу. Через много лет меня просто не смогут обвинить в хайпе. Тогда люди поймут, как сложно и больно мне было. Это больная для меня тема, я даже копаться в ней не хочу», — рассказала певица в интервью для YouTube-канала.

Приходько не любит вспоминать и о совместном участии в «Евровидении». Она хотела повторно поехать на международный конкурс  от Украины. На этапе отборов победительница «Фабрики звезд» пересеклась с Константином Меладзе, который был членом жюри. По словам артистки, с тех пор она больше никогда не виделась с продюсером.

«Я сразу поняла, что мне ничего не светит. Тогда Меладзе должен был поехать с выбранным артистом на конкурс. А наше совместное „Евровидение“ было настоящим адом, поэтому ни я, ни он не хотели повторения», — вспоминает певица.

Приходько признается, что продолжает следить за творчеством Константина Шотаевича. Ей в целом интересен российский шоу-бизнес. Но сама артистка сейчас строит карьеру на украинской сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Экс-солистка «ВИА Гры» вслед за Лорак обвинила Меладзе в харассменте.

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