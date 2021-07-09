Как по походке определить, какие у человека проблемы в сексе?

Секс — неотъемлемая часть отношений двух здоровых людей. Вот только обсуждать его почему-то готовы не все. Когда назревает проблема, влюбленные предпочитают отмалчиваться, а потом расстаются по «непонятной» причине. Так дело не пойдет!

Следить за женским и мужским здоровьем нужно и важно, отмечает сексолог Дмитрий Гарин. Даже банальное отсутствие желания может быть клиническим проявлением тяжелого заболевания.

О том, как определить сексуальность человека и проблемы по «этой» части по одной лишь походке, — сегодня поговорим подробнее.

Немного о женщинах

Гарин пояснил, что святая обязанность сексолога — улавливать каждый шаг своего пациента. А все потому, что малейший сбой в ритме говорит о насущных проблемах красноречивее обратившегося.

Так, например, если дамские каблучки стучат ровно — никаких отклонений, скорее всего, выявлено не будет. Если же один звук протяжнее другого — работа предстоит немаленькая.

«Могут быть проблемы с тазом: он может быть наклонен вперед или запрокинут назад, крылья таза могут быть ротированы — одно отведено. Все эти дисфункции отражаются на женской системе сексуального наслаждения», — отметил эксперт в интервью 5-tv.ru.

Отсюда следуют и другие проблемы. Велика вероятность, что женщина страдает от болей в нижнем отделе позвоночника, поскольку одни мышцы находятся в постоянном напряжении, а другие расслаблены; не исключены снижение чувствительности во влагалище и дисфункция органов малого таза.

А вот мелкая семенящая походка говорит о том, что у женщины совершенно не работают ягодичные мышцы. Отсюда все та же колоссальная нагрузка на поясничный отдел позвоночника.

«Если вы видите, что у женщины слабые ягодичные мышцы и мелкая семенящая походка, то говорить о ее каких-то сексуальных победах очень сложно. Нормальная походка — широкий шаг и скручивание», — подчеркнул Дмитрий Гарин.

Сексолог также заметил, что проблемы с сексуальностью есть у профессиональных спортсменок. В юности у них нет времени ни на любовные игры с партнером, ни на мастурбацию — вся энергия направлена на продвижение по карьерной лестнице. Как следствие — притупленная чувствительность нервных окончаний, или «синдром немого влагалища».

А что с мужчинами?

Оказалось, представители сильного пола сталкиваются практически с идентичными проблемами. Только с их походкой все гораздо проще. Если у мужчины очевидно слабые ноги, вдобавок есть большой живот, то любое движение ему дается с трудом. Когда давление на поясничный отдел возрастает и пережимаются самые главные нервные окончания — возникают проблемы и с потенцией, и с сексуальностью.

«Скорее всего, у такого мужчины будут проблемы и с простатой, и с иннервацией, и с кровоснабжением самого главного органа. Все эти моменты корректируются, но нужно обращаться к специалистам. Исправляйте проблемы с позвоночником, стабилизируйте таз, и тогда ваша сексуальная функция будет вот такая!» — показал «класс» Дмитрий Гарин.

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