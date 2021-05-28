Правильное питание — основа стабильно высокого либидо, однако при этом единого рациона для всех людей не существует, у каждого он индивидуален, подчеркивает в интервью 5-tv.ru сексолог Дмитрий Гарин. Он советует не придерживаться слепо какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу.

«Принцип заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин. Поэтому нужно выяснить, какие продукты конкретно у вас будут его поднимать. Для этого необходимо сдать анализы и узнать, в каком состоянии у вас сейчас гормональный фон. Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона», — поясняет эксперт.

Он уточняет, что иногда для повышения уровня тестостерона нужно понизить в организме уровень женского гормона эстрогена. В частности, он снижается с помощью овощей и фруктов: они содержат клетчатку, которая выводит из печени женский гормон, за счет чего повышается уровень тестостерона.

Эксперт отмечает, что с продуктами и режимом питания для повышения либидо дело обстоит не так просто, как это часто говорится в рекомендациях на данную тему. Так, считается, что если человек потребляет тяжелую пищу, то уровень тестостерона у него достаточно низкий. Однако при этом очень часто именно после еды у человека начинает приливать кровь в область живота и половых органов, соответственно, возникает влечение, говорит Гарин.

«Также утверждается, что для повышения либидо нужен белок. Но если мужчина, например, перед сексом скушает яйцо, то этот белок у него начнет забивать сосуды, микрокапилляры, что снизит эрекцию. Опять же, говорят, что нужно есть овощи. Но если мы возьмем, к примеру, картошку, то она вызывает скопление газов. И если мужчина за пару часов до секса съест картошку, то у него в животе начнется бурление, он сконцентрируется на этом, соответственно, у него пропадет эрекция», — поясняет эксперт.

По словам Гарина, для высокого либидо важна, в первую очередь, физическая активность. Дело в том, что тестостерон вырабатывается в надпочечниках, и особенно активно этот процесс идет при физической нагрузке в больших мышцах ног. Поэтому, если человек ведет малоподвижный образ жизни, у него сидячая работа, то ему бесполезно употреблять любые продукты для поднятия тестостерона, потому что основной источник его выработки не задействован.

«Все очень индивидуально. С одной стороны, овощи помогают, с другой — они могут вообще выключить все. Мой вам совет: больше двигайтесь и кушайте здоровую пищу именно по ощущениям, что требует ваш организм», — резюмирует сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты, по мнению сексолога, угнетают мужское либидо.