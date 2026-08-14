Оверсайз уходит в прошлое: как выбрать модные тренч и куртку на осень 2026
Самой трендовой тканью сезона является бархат, но только этим выбор фактур не ограничивается.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Стилист Дайбова: актуальные модели тренчей и курток можно подсмотреть в 1990-х
Актуальные модели тренчей и курток на осень 2026 можно подсмотреть в стиле 1990-х. Об этом 5-tv.ru рассказала стилист Ольга Дайбова.
Она отметила, что большие, бесформенные вещи уходят в прошлое. Вместо них в моду возвращаются модели, которые акцентируют внимание на фигуре.
«Оверсайз уходит из моды, поэтому актуальны какие-то более приталенные силуэты. Это необязательно должна быть вторая кожа, но уже чтобы были видны очертания фигуры. Плюс возвращаются силуэты девяностых: акцентные плечи, талия, удлиненные рукава, какие-то необычные лацканы, воротники большие. <…> Если говорить про посадку, мы отказываемся от чего-то очень-очень бесформенного, объемного. Можно подсмотреть актуальные силуэты в 1990-х, <…>, это могут быть какие-то острые воротники длинные, ниже груди», — уточнила стилист.
В этом сезоне актуально что-то необычное. Это касается и формы. Например, тренч может быть «а-ля кейп» или скроен по силуэту летучей мыши. А куртка — напоминать корсет с широкими плечами и очень узкой талией, она может быть укороченной или какой-то неочевидной длины. Также особое внимание можно уделить отдельными деталям вроде низкой талии с акцентным ремнем или отделки мехом.
При этом не стоит выбрасывать любимый многими тренч с клетчатым подкладом. По словам Дайбовой, такая вещь — это база и вечная классика.
Кроме того, при покупке верхней одежды нужно уделить внимание и ткани. Самой трендовой фактурой в этом сезоне является бархат. Хоть на нем одном выбор и не ограничивается. Еще есть люди, чувствительные к тканям, и искусственные материалы вызывают у них физический дискомфорт. Но если подобных ограничений нет, то можно рассмотреть все многообразие вариантов.
«У нас технологии изготовления тканей шагнули настолько сильно вперед, что какая-то искусственная ткань может быть сильно лучше и в сроке эксплуатации, и в приятности носки. Есть куча обработок, это может быть такой же там хлопчатобумажный тренч, но у него будет водоотталкивающая пропитка, в которой ты, попав под дождь, не промокнешь», — заверила специалист.
Она также отметила, что в переменчивую осеннюю погоду спасти от холода может многослойность образа. Например, если дополнительно надеть жилетку или кардиган.
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