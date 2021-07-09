Друзья или убийцы: чем опасно нашествие божьих коровок?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 026

Профессор Дмитрий Мусолин объяснил, за что «атаковали» жителей Краснодарского края жучки и когда они покинут туристический регион.

Фото, видео: www.globallookpress / Konrad Wothe; 5-tv.ru

Жители и гости Краснодарского края воют от беспомощности: пляжи атаковали божьи коровки. Их так много, что и ступить на землю страшно, что уж говорить о лежаках и вещах — проворные насекомые повсюду!

Люди опасаются, что могут подцепить опасную инфекцию, контактируя с полчищами красно-черных жучков. Так это или нет на самом деле? 5-tv.ru обсудил тему с доктором биологических наук, профессором кафедры защиты леса Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Дмитрием Мусолиным.

Опасны или нет?

Эксперт отметил, что видов божьих коровок существует великое множество и каждая конкретная популяция живет по своим законам. Однако объединяет их всех желание просуществовать как можно дольше и при любых условиях. Поэтому в моменты аномальной жары или холода кланы собираются воедино и ищут максимально комфортный район для пребывания.

В данном конкретном случае пристанищем божьих коровок стали курорты Краснодарского края. Почему так произошло? Все предельно просто: в этой местности помимо приемлемой температуры наверняка много «лакомства» — тли и прочих мелких беспозвоночных, которыми питаются жучки.

«Скопления божьих коровок — нормальное явление! Повлиять на что-то как-то отрицательно они вряд ли могут. Это хищные насекомые, которые питаются другими насекомыми, регулируют численность вредителей», — объяснил доктор биологических наук.


5-tv.ru

Дмитрий Мусолин заверил, что никакой опасной инфекции божьи коровки не переносят. Они в принципе не контактируют с кровью человека, потому не представляют абсолютно никакой угрозы. Скорее, все с точностью до наоборот.

«Если бедная божья коровка села на человека, и он пытается ее скинуть или убить, она, может быть, и укусит или выделит какие-то вещества, на которые будет аллергическая реакция. Но для человека эти насекомые полезны. Никакого вреда от них нет. Но если они попадают с виноградом в вино, конечно, это резко портит его качество», — смеясь, добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли разводить пчел на балконе и к чему это может привести.

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