Пугающая мощь ВМФ: почему на самом деле НАТО боится разозлить Россию?

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Георгий Иванов
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По словам морского офицера, все действия западных судов надежно контролируются военными РФ.

Пугающая мощь ВМФ: почему на самом деле НАТО боится разозлить Россию?

Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий

Военные учения НАТО Sea Breeze, проходящие в акватории Черного моря накаляют и без того напряженную атмосферу в отношениях между Россией и Западом. Однако РФ старается не поддаваться на провокации, не делает агрессивных выпадов, а лишь защищает свою территорию от нарушителей только в том случае, если возникает риск нарушения границы иностранными судами.

Такого мнения придерживается капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, российским военным нет нужды самим лезть на рожон, поскольку флот полностью контролирует ситуацию в регионе, а иностранные военные, понимая это, боятся сильно разозлить Россию, поэтому ограничиваются мелкими пакостями на границе.

«Такая тактика имеет место. Иностранные военные, находящиеся на кораблях НАТО, прекрасно понимают, что наши радары по ним прекрасно работают. Каждый корабль, который приближается к Черному морю, находится под наблюдением нашего флота», — заверил эксперт в беседе с ФАН.

Морской офицер также добавил, что перемещение и другие действия судов Альянса и союзников контролируются не только надводными и подводными кораблями Черноморского флота, но и силами морской авиации и даже ВКС РФ.

Эксперт также отметил, что военно-морские маневры запада только ускорят рост боевой мощи Черноморского флота и выразил надежду, что состав флотилии вскоре пополнится новыми флагманами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация Черноморского флота отработала уничтожение кораблей на фоне учений НАТО.

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