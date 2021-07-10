«Ремиссия длилась год»: Лазарева сообщила об обострении неизлечимой болезни

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Алиса Старжевская
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Звезда отечественного шоу-бизнеса также рассказала, почему ей пришлось в корне изменить свой образ жизни.

«Ремиссия длилась год»: Лазарева сообщила об обострении неизлечимой болезни

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о неизлечимой болезни — медики диагностировали артистке язвенный колит. При этом Татьяна не всегда соблюдает рекомендации специалистов и зачастую пренебрегает здоровым питанием. Об этом 54-летняя супруга Михаила Шаца рассказала на своем YouTube-канале Lazarevatut.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все», — отметила она.

По словам телеведущей, после обострения язвенного колита она стала принимать необходимые лекарства и даже «начала питаться правильно». При этом из-за болезни актрисе пришлось кардинально поменять свой образ жизни.

«Тогда я очень сильно похудела. Просто стала мало есть, прекрасно понимая, что каждый кусочек может сказаться на состоянии здоровья», — подчеркнула звезда.

Отметим, что Татьяна, изменив в корне отношение к своему здоровью, решила также бросить развлекательную направленность в творчестве. Об этом Лазарева поведала публике, как напоминают Дни.ру, после рождения детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юмористка Татьяна Лазарева заявила, что не восторге от того, чем сейчас занимается ее супруг Михаил Шац.

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